А именно: фамилии организаторов, коллаборантов и участников, факты принуждения и фальсификаций, места проведения и тому подобное.

Служба безопасности Украины призывает граждан делиться информацией о фейковые референдумы, которые проводит российская власть на временно оккупированных территориях Украины.

Как отметили на официальном сайте СБУ, сотрудники службы уже собирают данные об оккупантах, которые проводят этот "выборный" фарс, и о коллаборантах, что помогают врагу.

"Каждый, кто организует российские псевдореферендумы на нашей земле, будет наказан! Чтобы это произошло как можно быстрее – присылайте информацию в чат-бот СБУ", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что любая информация важна, поэтому просят граждан присылать все, что им известно (фамилии организаторов, коллаборационистов и участников, факты принуждения и фальсификаций, места проведения и т. п) на: t.me/stop_russian_war_bot.

"Мы гарантируем конфиденциальность и то, что каждое сообщение будет тщательно проработано следователями СБУ. Ваши сообщения крайне важны для документирования преступлений рашистов, коллаборантов и предателей, которые причастны. Полученные данные позволят наказать их и ускорит возвращение временно оккупированных территорий в Украину!", - отметили в Службе безопасности.

Как сообщал УНИАН, СБУ установила более 4 тыс. человек, которых агрессор планирует привлечь к псевдореферендумам в оккупированных областях

Идентифицировано более 4 тыс. представителей враждебных группировок, предателей и коллаборантов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Сегодня, 24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" на временно захваченных российскими войсками территориях Украины наблюдается низкая явка на "избирательные участки". За это подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

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