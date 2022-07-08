В частности, дипломат утверждает, что вывод российских войск с юга "привел бы к провокациям".

Россия на намерена покидать юг Украины в случае полной оккупации Донбасса, В свою очередь, Киев должен сделать выбор – заключить с Москвой мирное соглашение или "продолжать сползать с этого холма" к гибели.

Об этом в интервью Reuters заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Российский дипломат в очередной раз озвучил давний нарратив Кремля о том, что они не захватывают, а, наоборот, освобождают Украину и якобы предотвращает насилие в регионе.

Мы собираемся "освободить" весь Донбасс. Сложно спрогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы научены опытом, что после отвода начинаются провокации, людей расстреливают и прочее – приводит слова дипломата агенства.

Говоря об увеличении поставок вооружения Украине, Келин не исключил эскалацию полномасштабного конфликта.

Возможна ли эскалация? Конечно. Если поток оружия будет организован таким образом, что это поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону, нам придется принять против этого серьезные меры – продолжил посол.

Интервью дипломата о том, что Россия не намерена покидать оккупированные после 24 февраля украинские территории появилось на фоне недавних "запугиваний" Путина о том, что российская армия "всерьез пока ничего не начинала", а "Запад планирует воевать до последнего украинца".

В ОП опровергли заявление российского диктатор о неком плане "коллективного Запада" и подчеркнули, что мантра Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида.

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