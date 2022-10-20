Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в российском обществе уменьшается поддержка вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Это, прежде всего, связано со страхом мобилизации, страхом смерти здесь, потому что они видят что происходит", - отметила Маляр.
Впрочем, Маляр подчеркнула, что Украина не должна питать иллюзий и недооценивать врага, поскольку враг серьезный, и вряд негативные настроения в российском обществе остановят агрессора.
"Мы должны идти до конца и освобождать наши земли", - добавила она.
Мобилизация в РФ: детали
21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.
Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.