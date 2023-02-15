Из-за стратегических просчетов в войне против Украины, военно-промышленное производство РФ переживает сложные времена.

В Российской Федерации наблюдается падение военно-промышленного производства оружия, необходимого для войны против Украины.

Об этом в микроблоге Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В частности, 9 февраля 2023 года заместитель председателя Российского Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал увеличить производство российских танков во время посещения завода транспортного машиностроения в Омске. Это заявление появилось после нескольких публичных комментариев президента РФ Владимира Путина с призывом к оборонной промышленности лучше поддержать "специальную военную операцию".

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"12 января 2023 года на встрече, которая транслировалась по телевидению, Путин жестко критиковал заместителя премьер-министра Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, что тот "валяет дурака". Это было одно из самых больших публичных возмущений президента после вторжения", - сообщает разведка.

"Высокопоставленные российские лидеры, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критически уязвимым, что усиливается стратегическими и операционными просчетами вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, почти наверняка происходит падение производства, что не соответствует требованиям министерства обороны РФ по обеспечению военной кампании против Украины и восстановления долгосрочных оборонных нужд.

Напомним, что британская разведка еще в мае 2022 года заявляла, что России нужно будет много времени и средств, чтобы восстановить свою армию после войны против Украины.

Война уничтожает российский ВПК

Почти год войны в Украине фактически уничтожил российский военно-промышленный комплекс. Из-за санкций россияне не могут в промышленных масштабах пополнять арсенал своей армии.

По словам экспертов, после применения санкций в РФ скорость воспроизводства и производства новой техники уменьшилась раза в два, ВПК заточен на реанимацию старой техники, которая есть на хранении. При этом украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше техники, чем оккупанты успевают восстанавливать. Прогнозируют, что в ближайшие полгода россияне точно столкнутся с полным отсутствием тяжелой техники.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин приостановил действие госпрограммы производства оружия, на которую из федерального бюджета было выделено 20 трлн рублей за последние 10 лет.

Тем временем Россия пытается купить оружие за рубежом, но для торговцев оружием, которые сотрудничают с оккупантами подготовили санкции. В частности, несколько дней назад Министерство финансов США ввело ограничения против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Российским военно-промышленным комплексом. Санкции затронули граждан Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра, а также компаний из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.

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