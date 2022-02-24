В городе Угледар Донецкой области в результате обстрела местной больницы погибли 4 человека, еще 10 ранены.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских - снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых - 6 медиков. Обстрел произошел около 11 часов", - рассказал он.
По информации Кириленко, состояние раненых разной степени тяжести.