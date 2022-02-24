Среди раненых - шесть медиков.

В городе Угледар Донецкой области в результате обстрела местной больницы погибли 4 человека, еще 10 ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских - снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых - 6 медиков. Обстрел произошел около 11 часов", - рассказал он.

По информации Кириленко, состояние раненых разной степени тяжести.

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