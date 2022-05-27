Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Харькове повреждены 222 учреждения образования.

В результате вооруженной агрессии российских оккупантов на Харьковщине погибли 37 детей, еще 108 – ранены.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры в Facebook.

"В частности, 25 мая оккупанты обстреляли г. Балаклея, в результате чего ранены 10 человек, среди них 9-летний ребенок, еще двое мужчин погибли. Кроме того, 26 мая в результате обстрела Шевченковского района Харькова погибли 8 мирных жителей, среди них 5-месячный ребенок. Ранены 17 человек, в том числе 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре подчеркнули, что из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Харькове повреждено 222 учреждения образования, на территории области – 68. Полностью разрушены 4 школы и 4 детских сада.

Отмечается, что эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним, что на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои, на Изюмском направлении российские оккупанты продолжают попытки наступления.

Ранее Олег Синегубов заявил, что захватчики не покинут попыток захватить Харьковщину и Харьков, поскольку для них это очень важная стратегическая область.

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