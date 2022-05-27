Волонтеры развернули целую специальную операцию.

В Лозовой на Харьковщине волонтеры спасли оленя, мать и брат которого погибли от разрыва снаряда в лесу.

Об этом сообщает волонтер Елена Ляшук на своей странице в Facebook.

Для спасения животного была развернута целая специальная операция. На помощь сразу бросились волонтеры.

Оказалось, что мать двух детенышей была убита в лесу разрывом снаряда. Украинским волонтерам удалось спасти лишь одного из них.

"Вот такая история. От войны страдают не только люди. Даже дикие звери в лесу встретили "русский мир". Спасибо всем, кто не остановился - неравнодушным военным и неравнодушным девушкам. Для света важна каждая жизнь, а тьма уничтожает все на своем пути. Поэтому, держимся. Победа за светом", - отметила в соцсети волонтер.

Ранее сообщалось, что супруги из Харькова, убегая от войны, спасали более 70 жителей своего домашнего приюта для животных.

Как ранее сообщал УНИАН, на Киевщине из разрушенного дома спасли кошку с "патриотическими" глазами, а в Бородянке в руинах уничтоженной вражескими обстрелами многоэтажки нашли кота.

Украинские спасатели показали, как снимали напуганное животное с седьмого этажа дома.

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