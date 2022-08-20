В основном работы выполняются на самолетах типа Миг-29 и его модификациях.

Беларуские специалисты восстанавливают российские боевые самолеты в Московской области Российской Федерации.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. В частности, работники 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически совершают командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и ввод в эксплуатацию авиационной техники на 121-м авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка). В основном работы выполняются на самолетах типа Миг-29 и его модификациях", - говорится в сообщении.

Также, по имеющейся информации, специалисты Вооруженных сил Беларуси осуществляют работы по снятию самолетов с хранения и расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке произошли взрывы.

По данным западной разведки, в результате этого более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

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