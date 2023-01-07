Пехотные битвы разворачиваются к западу от населенного пункта.

В течение последних трех недель бои возле Кременной были сосредоточены в лесистой местности к западу от города. Здесь разворачивались преимущественно пехотные сражения на малых дистанциях. Российское командование, вероятнее всего, рассматривает будущее освобождение города, как угрозу для правого фланга группировки оккупантов на Бахмутском направлении.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о ситуации на фронте. Эксперты заявили, что сектор фронта в районе Кременной имеет важное значение. Вражеское командование может рассматривать давление ВСУ возле города, как угрозу правому флангу группировки рашистов на Бахмутском направлении. А именно оно стало для оккупантов ключевым, так как, по их мнению, откроет путь к захвату всей Донецкой области.

"В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной были сосредоточены на сильно заросшей лесом местности к западу от города. Поскольку хвойные леса обеспечивают некоторое прикрытие от наблюдения с воздуха даже зимой, обе стороны, скорее всего, испытывают трудности с точной корректировкой артиллерийского огня. Как это типично для операций в лесах, боевые действия в основном свелись к боям пехоты, часто на коротких дистанциях", — рассказали в британской разведке.

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Ситуация вокруг Кременной: что известно

Ранее в британской разведке сообщили о главной цели в боях за Кременную. Это трасса Р-66, которая идет из Белгородской области через Сватово и Кременную. Она имеет ключевое значение в системе логистики оккупантов в указанном секторе.

ВСУ держат дорогу под огневым контролем с октября. А когда украинские защитники ее захватят, то перережут снабжение врага.

В Луганской ОВА сообщили, что бойцы ССО иногда физически выходят на Р-66 и уничтожают технику рашистов.

Продвижение ВСУ в районе Кременной идет неспешно из-за массового минирования территорий. Даже у оккупантов нет карт расстановки собственных ловушек.

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