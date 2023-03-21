Он стал третьим новозеландцем, погибшим на войне в Украине.

В Украине погиб в бою новозеландец, сражавшийся в качестве добровольца на линии фронта в Украине против россиийских оккупантов.

Источники издания Radio New Zealand сообщают, что им об этом сообщил командир части мужчины, что солдат погиб в бою на востоке страны.

Кейн Те Тай, бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии, находился в Украине почти год. Министерство иностранных дел заявило, что ему известно о сообщениях о его смерти.

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Он стал третьим новозеландцем, погибшим на войне в Украине.

Позиция Новой Зеландии в войне против РФ - детали

Новая Зеландия будет помогать Украине в вопросах подготовки наших защитников и в разминировании территорий, где происходили боевые действия. Осенью прошлого года впервые в истории министр обороны Новой Зеландии прибыл в Украину.

Новая Зеландия отправила 120 инструкторов в Великобританию для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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