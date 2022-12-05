Они воевали в Интернациональном легионе.

На войне в Украине погибли двое граждан Польши, вступивших в Интернациональный Легион.

О гибели Януша Шеремета и Кшиштофа Тифеля сообщается на странице Janusztokozak в социальной сети Facebook. Януш активно вел Instagram, в котором делился фотографиями с фронта украинско-российской войны.

"К сожалению Януш Шеремета ("Козак") вместе с товарищем Кшиштофом погиб на фронте. Это самая грустная новость, которую я когда-либо получал. От имени Януша благодарю всех за оказанную помощь, за слова поддержки. Семьям Януша и Кшиштофа Тифеля, всем близким выражаю искренние соболезнования. Януш, ты молодец! Отдыхай, брат", - говорится в сообщении.

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О намерении вступить в Интернациональный легион Януш объявил 8 марта.

"Я полностью и сознательно хочу сражаться. Я поляк, у меня много общего с Украиной. Я влюбился в эту землю, я пережил здесь прекрасные мгновения, я не могу оставаться равнодушным к этой трагедии", - писал он.

Интернациональный легион

Как известно, в начале полномасштабого вторжения Российской Федерации президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев присоединиться к борьбе против оккупантов.

В легион входят иностранные бойцы из 52 стран мира, в частности - граждане Грузии, США, Канады, Великобритании, Беларуси, Чечни, Бразилии, Португалии, Испании, Италии, Франции и других стран.

Кроме того, в марте в Украине был сформирован легион "Свобода России", в который вошли военнослужащие ВС РФ.

Все иностранцы, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту в соответствии с Законом Украины "Про военный долг и военную службу" 1992 года. На них распространяется правовой статус комбатантов.

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