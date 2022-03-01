Оккупанты пытались прорваться в город.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные уничтожили вражеских диверсантов под Черниговом.

Российские оккупанты пытались прорваться в Чернигов на ДРГ. Также сообщается, что на Сиверщине продолжаются оборонительные бои. Наши военные делают все возможное, чтобы не пропустить врагов в центр.

"На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами", - говорится в сообщении.

Отметим, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что все выезды из города заминированы.

"Уважаемые друзья. Для особо недогоняющих. Все выезды из города заминированы. "Заминированы" – это значит, что там мины, и можно на них взорваться", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: