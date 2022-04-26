Приднестровье - это последний резерв человеческих ресурсов для Путина без объявления мобилизации в самой РФ

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" есть большое сопротивление участию в любых боевых действиях на территории Украины.

Как он отметил в комментарии "Стране", шансы на открытие нового фронта против Украины со стороны Приднестровья высоки. Но есть множество факторов внутри ПМР, которые играют против этого сценария.

По его словам, жители Приднестровья не хотят воевать и, вероятно, местные "власти" будут придерживаться "сценария Лукашенко" и "петлять", чтобы избежать открытой конфронтации.

"Сейчас 60:40 в пользу того, что Приднестровье вступит в войну и Путину удастся их "поломать". Но ситуация меняется каждый день. Надо понимать, что Приднестровье - это последний резерв человеческих ресурсов для Путина без объявления мобилизации в самой РФ. Путин очень хочет привлечь их. Но на территории Приднестровья очень боятся войны. Они точно не хотят этого и будут пробовать "петлять" по сценарию Лукашенко. К тому же, сегодня были километровые очереди на границе Приднестровья и Молдовы - все бегут от мобилизации, все боятся, что их заставят воевать", - отметил Денисенко.

Советник министра также отметил, что армия "ПМР" включает примерно 10-11 тысяч человек, еще до 3 тысяч - российский контингент. Реально боеспособных людей среди них, по его оценке, до 8 тысяч.

Ситуация в Приднестровье: что известно

25 апреля спецслужбы организовали Российской Федерации провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР). В "ПМР" прогремела серия взрывов.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным разведки Министерства обороны Украины, войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по Приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.

В частности, жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском ударах по территории "ПМР".

Власти Молдовы заявили, что не будут блокировать Приднестровье и выступают за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье происходит от "провоенных" сил внутри региона, заинтересованных в дестабилизации безопасности.

"Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.

Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.

Еще в середине апреля власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

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