Без согласия американских законодателей Пентагон не может передать средства воюющей стране.

Минобороны США формально имеет $4,2 млрд для оказание помощи Украине. Однако без решения Конгресса ведомства не сможет пополнить эти запасы.

"У нас есть полномочия тратить примерно $4,2 млрд из имеющихся фондов, но мы не имеем возможности пополнять запасы", - сказал спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинга,

По его словам, без согласия американских законодателей Пентагон не может передать средства воюющей стране. Как рассказал Райдер, все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены. Сейчас Минобороны работает с Конгрессом по этому вопросу и призывает его не медлить.

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Война в Украине - помощь от США

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине.

Politico в конце 2023 года писал, что в Конгрессе США до сих пор не пришли к согласию по вопросу безопасности границы с Мексикой и помощи Украине. Нет никакой гарантии, что любое возможное предложение будет принято - особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования.

Байден, комментируя масштабную атаку РФ на Украину 29 декабря, снова призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

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