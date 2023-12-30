Значительная часть республиканцев в Палате представителей по-прежнему выступает против дополнительной помощи Украине.

В Конгрессе США до сих пор не пришли к соглашению по вопросу безопасности границы с Мексикой и помощи Украине. Как пишет Politico, об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи.

По его словам, основная группа переговорщиков взяла пару дней отпуска на рождественские каникулы, но в остальном продолжала встречаться виртуально. Мерфи отметил, что переговоры с Республиканской партией находятся на этапе работы над текстом соглашения.

Мерфи отказался назвать оставшиеся точки преткновения в переговорах, но сказал, что демократы намерены заключить сделку после 8 января, когда все сенаторы вернутся с каникул. Тем не менее, Мерфи сказал, что нет никаких гарантий того, что предложение будет принято - особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два крайних срока финансирования правительства.

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"Нет никакой гарантии, что какое-либо возможное предложение будет принято – особенно с учетом того, что в новом году быстро приближаются два срока государственного финансирования. Природа этого соглашения будет настолько сложной, что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем его на наши собрания", — сказал Мерфи.

Сенатор заявил, что значительная часть республиканцев в Палате представителей по-прежнему выступает против дополнительной помощи Украине, а потенциальная сделка Сената по границе может не соответствовать стандартам консерваторов.

"Я делаю все возможное… но шансы на наш успех никогда не были астрономически высокими с тех пор, как эти два вопроса оказались связаны друг с другом", - резюмировал Мерфи.

Помощь Украине от США

На днях министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что США будут ответственны за поражение Украины, если Конгресс не одобрит последний запрос администрации президента Джо Байдена на многомиллиардное финансирование для страны.

А президент США Джо Байден, комментируя масштабнейшую ракетно-дроновую атаку РФ на Украину 29 декабря, вновь призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

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