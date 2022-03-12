Российские военные серьезно продвинулись по земле в направлении Киева.

В Пентагоне считают, что российские войска существенно продвинулись в направлении Киева.

Об этом сообщает пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

В ходе брифинга у Кирби спросили по поводу атаки на Киев и два аэропорта в Украине, значит ли это расширение театра военных действий.

"Я бы сказал, что жителям Киева уже сейчас грозит неминуемая атака. Российские военные серьезно продвинулись по земле в направлении Киева, но больше на востоке, чем с севера", - сказал Кирби.

"Я бы не хотел много говорить о том, что мы видим на спутниковых фото: колонна выстроилась в три шеренги или рассредоточилась. Сейчас делаются попытки по организации её снабжения. Мы не видим никаких движений на юге [от Киева] и не стали бы отрицать возможность удара с запада", - добавил Кирби.

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