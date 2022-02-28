По данным следствия, городской голова умышленно совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в отношении городского головы Купянска по факту государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Facebook.

"При процессуальном руководстве органов Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в отношении Купянского городского головы Харьковской области Мацегоры Г. М. По факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти, и по факту государственной измены (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, городской голова умышленно совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

"Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора - Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения оказал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, Мацегора Г. М. совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете. В соответствии с требованиями УПК Украины, для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в следственный отдел Управления СБ Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что город теперь находится под контролем российских оккупантов.

Российские военные заявили, что зайдут в город, чтобы якобы "обеспечить порядок и успокоить жителей".

"Четыре дня назад город оставили все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались одни. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", - отметил Мацегора.

Мэр отметил, что жизнь горожан "зависит от нас, наших действий, от того как мы себя сейчас зарекомендуем".

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