Глава государства заявляет, что не должно быть никаких возможностей, чтобы Россия обходила санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Офисе президента создают группу экспертов для анализа эффективности применяемых санкций против Российской Федерации.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, несмотря на то, что уже делается против Украины Российской Федерацией", - заявил Зеленский.

"Если же санкционные пакеты слабые или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячами жизней", - подчеркнул президент.

"Поэтому уже с этой недели мы создаем при Офисе Президента группу экспертов – как украинских, так и международных, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют", - подчеркнул глава государства.

"Наша цель - чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы не было никакой возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира - без всяких исключений. Никаких", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что у Путина пригрозили Европе перекрыть поставки газа если Запад не будет платить за российское топливо в рублях.

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