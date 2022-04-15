Также было уничтожено 3 танка и 3 артиллерийские системы.

Украинские силы Операции Объединенных сил отбили 10 атак российских захватнических войск и сбили 6 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 10 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Напомним, Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса.

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