На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать врага.

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток отбили шесть атак российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать врага.

"Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам", - говорится в заметке.

Так, 14 апреля украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевые машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - подчеркнули в ООС.

Как сообщал УНИАН, Россия не может собрать солдат в Северо-Кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

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