По словам президента, это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей.

Президент Владимир Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения временно оккупированных Россией районов Донбасса.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналистам.

"Первый шаг - наши самые мощные воины или одни из самых мощных, это ООС... Это будет сразу 40-50 тыс. наших. Сразу. Если мы без тактики, без стратегии, налегке сказали "вперед". Так не будет... Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков.

Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины, принимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военных округов Вооруженных сил России для участия в боевых действиях на территории Украины.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враг накапливает силы и будет пытаться окружить наши войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь.

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