Вторую фильтрационную тюрьму российские захватчики организовали на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120.

В Оленевке обнаружили вторую фильтрационную тюрьму оккупантов, где удерживают украинцев.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Ранее мы сообщали о первую фильтрационную тюрьму в с. Оленевка на базе бывшей Енакиевской колонии строгого режима №52. Именно здесь содержатся бывшие правоохранители, проукраинские активисты и журналисты. Теперь стало известно о второй фильтрационной тюрьме на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120. Судя по информации, именно здесь содержатся "неблагонадежные" до вынесения приговора или прохождения фильтрации. Те, кто просто оказался подозрительным и не относится к вышеназванным категориям", - написал Андрющенко.

По его словам, именно здесь содержатся более 20 волонтеров, осуществлявших вывоз мариупольцев в период эвакуации.

Таким образом, отметил Андрющенко, фильтрационных концлагерей в Оленевке два, а не один. Оба были пусты по состоянию на 24 февраля 2022 г.

"Интересный факт относительно волонтеров. Почти все они получали удостоверение от Красного Креста Украины. Теперь становится понятным, зачем так называемая "ДНР" развернула программу дискредитации Красного Креста. Чтобы избежать обвинений в аресте их волонтеров", - добавил советник мэра Мариуполя.

Ранее стало известно, что российские захватчики сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе.

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