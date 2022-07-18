Взрыв произошел "в районе асфальтного завода на объездной".

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) снова слышны взрывы на военных объектах РФ.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Новой Каховке много промышленных предприятий. Соответственно, есть большое количество складов. В частности, именно поэтому россияне размещают там свой боекомплект, надеясь, что он будет в безопасности. Только зафиксированы еще прилеты, поэтому орки очень ошибаются", - отметил он.

Хлань также опубликовал фото взрыва в Новой Каховке. По его словам, взрыв произошел "в районе асфальтного завода на объездной".

"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку?",- прокомментировал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что увольнение Новой Каховки, по мнению эксперта, сильно ударит по "спецоперации" РФ. Без Херсонщины исчезнет сухопутный коридор между оккупированными Донбассом и Крымом.

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