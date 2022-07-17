БДК заправляется топливом в Графской бухте.

В оккупированном Севастополе в Графской бухте, которую еще называют Нефтяной гаванью (там располагается топливная база Черноморского флота России), пришвартован большой российский десантный корабль проекта 775М.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Известно, что в составе Черноморского флота лишь один корабль проекта 775М – это БДК "Азов" (бортовой номер 151), но он уже довольно долго ремонтируется.

В составе корабельной группировки, которая зашла в Черное море в начале февраля для участия в так называемых "учениях", есть шесть БДК с Северного и Балтийского флотов. При этом из них лишь большой десантный корабль "Королев" (бортовой номер 130) – проекта 775М.

Журналисты отмечают, что с начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей закрашены для усложнения их идентификации.

Как сообщал УНИАН, Россия держит корабли с "Калибрами" на боевом дежурстве не только в Черном море.

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