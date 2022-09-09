Сейчас в Мелитополе и районах рядом находится достаточно большое количество оккупантов.

Деоккупация города Мелитополь Запорожской области – ключ к освобождению всего юга Украины от российских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что Мелитополь исторически является логистическим узлом юга Украины, потому что через город проходят две трассы государственного значения, здесь большая железнодорожная развязка.

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"И поэтому мы четко понимаем, что деокупация Мелитополя – это ключ к деоккупации всего юга нашей страны. Без деоккупации Мелитополя это просто невозможно", - подчеркнул он.

Что касается количества оккупантов, которые находятся на территории города, то, по словам Федорова, она каждый день разная, но в целом в Мелитопольском районе "базируются тысячи единиц техники и десятки тысяч единиц солдат вражеской армии".

"За последнюю неделю их концентрация увеличена в Мелитопольском, Васильевском районах. На сегодня достаточно большая представленность рашистов на нашей территории", - сказал Федоров.

Ранее он назвал причину, по которой российские захватчики быстро захватили Мелитополь.

Вчера в городе прогремели взрывы по адресам, где проживают коллаборанты, привлеченные к организации российского "референдума".

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