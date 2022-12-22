Сейчас общая площадь с могилами составляет более 51500 квадратных метров.

Во временно оккупированном Мариуполе нашли около 10 300 новых могил. Большинство из них расположено на кладбище в Старом Крыму.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на данные спутниковые снимки. С начала марта зафиксировали значительное расширение мест захоронения.

Сейчас общая площадь с могилами составляет более 51500 квадратных метров. Журналисты агентства при помощи беспилотников провели расследование. Они узнали, что россияне использовали тяжелую технику, чтобы выкопать длинные траншеи. Позже их засыпали.

Видео дня

Теперь могилы выглядят как земляные насыпи. На некоторых из них есть деревянные кресты с именами и датами, однако в основном они обозначены маленькими табличками с нацарапанными от руки цифрами. Отмечается, что на некоторых могилах было сразу несколько номеров, что указывает на большее количество останков.

Агентство проанализировало имеющиеся видеоматериалы и пришло к выводу, что в среднем на каждые шесть квадратных метров попадается одна могила. Журналисты также изучили данные с кладбищ в селах Мангуш и Виноградное, где с марта вырыли аналогичные братские могилы.

Ситуация в Мариуполе

10 декабря советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Мариуполь замерзает, только у четверти многоэтажек в городе есть отопление.

По его словам, российские оккупанты ищут в Мариуполе разнорабочих для обустройства оборонительных сооружений в районе города Бердянск на юге Запорожской области.

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