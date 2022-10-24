Отмечается, что российская власть пытается показать, что Мариуполь возвращается к жизни, или создает из людей "живой щит".

Российские власти начали вывозить ранее похищенных жителей Мариуполя из пункта временного размещения в Ленинградской области назад в разрушенный город. В начале октября так "вернули" около 20 украинцев.

Об этом пишет российское издание Медуза.

Часть насильно вывезенных украинцев поселили в 240 километрах от Пскова в деревне Опухлики, где находится пансионат "Голубые озера". Людям помогали волонтеры из Москвы, которые случайно узнали о "беженцах".

Видео дня

В конце лета местные власти заявили, что из "Голубых озер" автобусы отвезут всех желающих в Мариуполь. На сборы людям дали лишь одну ночь. Отмечается, что вывезли 60 человек. Позже выяснилось, что украинцы давно просили вернуть их домой и несколько месяцев жили на чемоданах

"Те, кто понимал, что происходит в Украине, и те, кто умнее, энергичнее и пронырливее, еще в первые месяцы войны уехали либо в Европу, либо на подконтрольные Украине территории. Кто-то вырвался из ПВР и поехал по России дальше. Но многие изначально были настроены переждать тяжелые времена здесь и вернуться в Мариуполь, когда получат российское гражданство. И когда миграционная служба им выдала паспорта, они уже были на низком старте", - говорится в сообщении.

Жительница Мариуполя Оксана рассказала, что условия для перевозки людей были "абсолютно скотскими".

"Автобусы, в которых они ехали, не междугородные, а городские, чуть ли не пазики, без кондиционеров. А жара была 30 градусов. Один мужчина из тех, кто ехал в этих автобусах, был ранен еще в Украине. Пройдя фильтрацию, он лег в больницу, а после выписки его распределили в Опухлики. Он прожил здесь три месяца, а на обратном пути у него открылось кровотечение. В пути ему ничем нельзя было помочь: у него были только медикаменты, которые ему дали волонтеры. Если бы не эта вата несчастная, вообще не знаю, что бы с ним было. Когда они приехали в Мариуполь, ему тут же вызвали скорую к автобусу. Они как приехали, сразу сказали: у нас ничего нет — даже бинтов. Ничем не можем помочь, извините", - вспоминает женщина.

В пансионате "Царицыно Озеро" недалеко от Санкт-Петербурга, где также удерживают украинцев, к отправке людей в Мариуполь готовились около месяца. При этом мариупольцы просили волонтеров привезти им электрочайники и утюги, делали заготовки на зиму из грибов и ягод.

Отмечается, что волонтеры отговаривали людей ехать в Мариуполь, а представители "Единой России" запугивали их, угрожая тем, что они не получат компенсацию за разрушенное жилье.

По мнению местных волонтеров, власть пытается показать, что Мариуполь возвращается к жизни или же создать из людей "живой щит" на случай контрнаступления Украины.

"Северо-западный регион не самый богатый район в средней полосе России. Псковская область вообще, по-моему, лидер по нищете. И местной Невельской районной соцслужбе поручили обеспечить этих несчастных беженцев всем необходимым. Начальница соцслужбы мне говорила: "Все, мы раздали по 10 тысяч рублей на них, больше у нас ничего нет для беженцев, а они все просят и просят", - рассказала одна из волонтеров.

Россия похищает украинцев - что известно

Оккупанты принудительно депортируют украинцев с временно захваченных территорий. Кроме этого, рашисты похищают детей. В последнее время на оккупированных территориях области участились случаи похищения жителей. По состоянию на 12 октября было известно, что россияне вывезли из Запорожской области минимум 529 человек.

На юге оккупанты пытаются обманом заставить людей выезжать с левого берега. Это они делают не просто так. На Херсонщине оккупанты пытаются прикрыть гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами.

Мэр Энергодара поделился тревожными новостями о вывезенных в РФ детях. Маленькие украинцы стали заложниками россиян. Газета NYT привела новые свидетельства о депортации детей в РФ. Некоторые из маленьких украинцев, которых оккупанты вывозили в Россию, рассказали журналистке, что их вывозили силой.

По официальным данным, во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли на территорию Беларуси и Российской Федерации 147 мирных украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: