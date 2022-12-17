Ранее завербованных работников Мариупольского металлургического комбината отправили рыть окопы на оккупированной части Херсонской области.

Российские оккупанты ищут в Мариуполе разнорабочих для обустройства оборонительных сооружений в районе города Бердянск на юге Запорожской области.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram.

"В Мариуполе через паблики объявлений начали искать разнорабочих для обустройства оборонительных сооружений в районе Бердянска. Обещают заработную плату 5 тыс. рублей в день, бесплатную еду и жилье. Но, почему-то, только для владельцев паспортов "ДНР" или Московии. Видимо, украинцам уже не доверяют", - отметил Андрющенко.

Видео дня

В то же время советник мэра сообщил, что вербовка на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, которая была раньше, закончилась тем, что людей держат в поле в Херсонской области без зарплаты в нечеловеческих условиях.

"Рабы роют окопы сюзерену. Поскольку об этом стало широко известно в городе, желающих стремительно поубавилось", - отметил он.

Война в Украине: ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Андрющенко сообщил, что Мариуполь замерзает, лишь четверть многоэтажек в городе имеют отопление.

Вас также могут заинтересовать новости: