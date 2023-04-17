Во временно оккупированном Крыму для обнаружения партизан устанавливают дополнительные камеры наблюдения.
Камеры устанавливают вдоль железнодорожного полотна с целью противодействия диверсантам, информирует Центр национального сопротивления.
Отмечается, что это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш".
В центре напомнили, что в конце февраля неизвестные герои взорвали железнодорожный путь в Бахчисарайском районе, в результате движение поездов было прекращено.
Также оккупанты усилили проверки "нелояльного населения".
Как сообщалось, по данным группы "Информационное сопротивление", оккупационные власти Крыма массово закрывает пляжи. Купаться запрещено в Черном море на Западе Сакского района и в озере Донузлав. Также закрыты для купания местные озера.
Ранее на этих пляжах оккупанты вырыли десятки километров окопов и расставили артиллерию. Такие меры вражеская армия принимает из-за угрозы контрнаступления Сил обороны Украины.
"Атеш" - партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года.