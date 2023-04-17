Камеры устанавливают вдоль железнодорожного полотна.

Во временно оккупированном Крыму для обнаружения партизан устанавливают дополнительные камеры наблюдения.

Камеры устанавливают вдоль железнодорожного полотна с целью противодействия диверсантам, информирует Центр национального сопротивления.

Отмечается, что это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш".

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В центре напомнили, что в конце февраля неизвестные герои взорвали железнодорожный путь в Бахчисарайском районе, в результате движение поездов было прекращено.

Также оккупанты усилили проверки "нелояльного населения".

Как сообщалось, по данным группы "Информационное сопротивление", оккупационные власти Крыма массово закрывает пляжи. Купаться запрещено в Черном море на Западе Сакского района и в озере Донузлав. Также закрыты для купания местные озера.

Ранее на этих пляжах оккупанты вырыли десятки километров окопов и расставили артиллерию. Такие меры вражеская армия принимает из-за угрозы контрнаступления Сил обороны Украины.

"Атеш" - партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года.

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