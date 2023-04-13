Также закрыты для купания в 2023 году местные озера.

Во временно оккупированном Крыму так называемая "власть" массово закрывает пляжи. Купаться запретят в селах Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма на побережье Черного моря и озера Донузлав.

Как отмечает группа "Информационное сопротивление", также закрыты для купания в 2023 году местные озера. Известно, что постановление о закрытии пляжей приняла оккупационная "администрация" Штормовского сельсовета.

"Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым (прилагается)", – говорится в документе.

Видео дня

Отмечается, что ранее на данных пляжах оккупанты вырыли десятки километров окопов и расставили артиллерию в Крыму. Такие шаги враг предпринимает перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты отказались от проведения в Крыму военного парада на 9 мая якобы из "соображений безопасности". При этом оккупанты пообещали, что ветеранов навестят представители оккупационной "администрации".

В последнее время в Крыму также случается "бавовна". Недавно была прорвана российская ПВО в оккупированной Феодосии. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что удары по вражеским средствам ПВО на территории Крыма говорят о намерениях Украины освободить оккупипованный полуостров.

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