Правоохранители сорвали планы России дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая.

В Одесской области задержали 12 диверсантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что сейчас особое внимание уделяется Одесской области, поскольку враг не оставляет планов захватить регион.

В преддверии 2 мая работники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии.

Были проверены десятки человек из криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в регионе.

В итоге работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

У диверсантов работники бюро обнаружили арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

По замыслу врага, они должны были реализовать свой преступный план на годовщину трагических событий – 2 мая.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Всех подозреваемых передали Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

Как сообщал УНИАН, в Одессе введен комендантский час с 22:00 воскресенья, 1 мая, до 05:00 вторника, 3 мая.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, приведшие к смерти почти 50 людей. Ежегодно в этот день много людей посещают знаковые места, чтобы почтить память погибших, но также в этот день в Одессе часто бывают провокации.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались в Одессе провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади в парк им. Тараса Шевченко. Но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов.

Это привело к столкновению в центре города (на Греческой площади), где были застрелены 6 человек, в частности, проукраинские активисты. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок антимайдана. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов – из-за огня, дыма, падения из окон горящего здания погибли еще 42 человека.

Пострадали в тот день более 200 человек.