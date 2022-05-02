Руководитель ДРГ лгал начальству в Москве, отметил советник руководителя Офиса президента.

Вражеская диверсионно-разведывательная группа, которая планировала сбить пассажирский самолет над территорией Беларуси или России, "погорела" на подготовке псевдонападения на пост территориальной обороны.

Диверсанты хотели снять постановочный ролик о нападении на пост терробороны, искали актеров и "погорели" на этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, руководитель диверсантов врал начальству в Москве - реально на пост терробороны нападать не хотели, потому что это угроза, а искали подставных лиц, чтобы изобразить преступление.

"...И они хотели разыграть и снять ролик о том, что они якобы убивают и переслать начальству как отчет о проделанной работе и получить гонорары. Они искали актеров и на этом погорели", - отметил собеседник.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины обезвредила вражескую ДРГ, которая планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси и обвинить в этом украинское государство.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину 24 февраля рано утром.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон, Львов, Николаев, Одессу и Мариуполь. Позже противник пошел в наступление на востоке нашей страны.

Только в Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.

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