Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил, что жителям Одессы во время длительного комендантского часа стоит оставаться дома, потому что есть опасность действий со стороны ДРГ и вероятность попадания ракет.
Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.
"В комендантский час речь, в том числе, идет даже о скоплении людей, которое может происходить в парке или еще где. И действительно, есть информация серьезная, что могут быть действия со стороны диверсантов или ДРГ... и мы не исключаем, что могут быть попадания каких-то ракет", - сказал советник министра МВД.
Он акцентировал, что у одесситов нет мотивации выходить на улицу во время длительной комендантского часа, однако, в случае нарушений полиция будет составлять протоколы.
"Полиция будет задерживать, составлять протоколы и отводить домой... Ключевое – это то, чтобы люди не собирались вместе, не пытались провести какие-то марши, митинги, другое...Но я думаю, что этого всего не будет, поскольку мотивации выходить из дома тоже не будет, поскольку все (магазины, аптеки и др. - УНИАН) будет закрыто", - сказал Андрусив.
Как сообщал УНИАН, распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса введен комендантский час с 22 часов 1 мая до 5 часов 3 мая 2022 года. Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22.00 до 05.00.