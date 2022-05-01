Ключевое – это то, чтобы люди не собирались, не пытались провести марши, митинги.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил, что жителям Одессы во время длительного комендантского часа стоит оставаться дома, потому что есть опасность действий со стороны ДРГ и вероятность попадания ракет.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"В комендантский час речь, в том числе, идет даже о скоплении людей, которое может происходить в парке или еще где. И действительно, есть информация серьезная, что могут быть действия со стороны диверсантов или ДРГ... и мы не исключаем, что могут быть попадания каких-то ракет", - сказал советник министра МВД.

Он акцентировал, что у одесситов нет мотивации выходить на улицу во время длительной комендантского часа, однако, в случае нарушений полиция будет составлять протоколы.

"Полиция будет задерживать, составлять протоколы и отводить домой... Ключевое – это то, чтобы люди не собирались вместе, не пытались провести какие-то марши, митинги, другое...Но я думаю, что этого всего не будет, поскольку мотивации выходить из дома тоже не будет, поскольку все (магазины, аптеки и др. - УНИАН) будет закрыто", - сказал Андрусив.

Как сообщал УНИАН, распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса введен комендантский час с 22 часов 1 мая до 5 часов 3 мая 2022 года. Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22.00 до 05.00.