Не игнорируйте воздушную тревогу.

Во вторник, 26 декабря, Украина оказалась под атакой российских беспилотников. О движении ударных дронов информирует командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

В 23:44 они сообщили, что российский БПЛА типа "Shahed" направляется из Черного моря в направлении Одессы. Тем временем другой дрон фиксируют на Хмельнитчине, он летит в направлении Староконстантинова. В то же время силы обороны юга написали, что Херсон также оказался под атакой российских БПЛА, людей призвали находиться в укрытиях.

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Видео дня

Обновлено в 00:40: Воздушные силы предупреждают об активности российской тактической авиации на юге, существует угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 00:05: В Одессе раздаются взрывы. Сейчас тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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