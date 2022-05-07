Мошенник брал предоплату и исчезал.

В Одессе мужчина присвоил чужие деньги за "аренду" жилья своей знакомой, которая уехала из города из-за войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что женщина уехала из Одессы в безопасное место, а ключи от дома оставила знакомому и попросила присмотреть за жильем.

При этом 42-летний мужчина решил подзаработать и разместил на одном из интернет-сервисов объявление об аренде дома по привлекательно низкой цене.

Злоумышленник демонстрировал жилье людям и получал от них предоплату, однако заселять не спешил, объясняя это необходимостью доукомплектовать бытовой техникой, после чего исчезал.

Обманутые жители разных регионов, отчаявшись, начали обращаться за помощью в полицию. Правоохранители разыскали одессита и выяснили, что всего за несколько дней он успел обмануть пятерых граждан, взяв у них от 500 грн до 3 тыс. грн.

У фигуранта изъяли часть полученных противоправным образом денег, несколько банковских и сим-карт, смартфон и ключ от дома. В настоящее время ему инкриминируется совершение мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе рассказали, из какого оружия русские обстреливают город.

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