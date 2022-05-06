СМИ сообщают о взрывах в Одессе и области / REUTERS

Вечером 6 мая российские оккупанты нанесли очередные удары по Одесской области. Воздушная тревога раздается до сих пор.

Об этом сообщает "Думская".

"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытии", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно о взрывы в Одесской области. Власти пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Россияне обстреливают Одессу с территории временно оккупированного Крыма, там они выпускают ракеты из комплекса "Бастион". Ведь российские оккупанты не имеют моральных препятствий и не обращают внимания на то гражданский объект или военный. Они стреляют и убивают мирных людей.

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Как известно, 2 мая, в результате ракетного удара российских военных сил по Одессе, погиб 14-летний парень и ранена 17-летняя девушка, ракета попала в общежитие. Никаких военных объектов там не было.

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