Жители Новой Каховки радуются очередной неудаче оккупантов.

Во временно оккупированной Новой Каховке ночью и утром были слышны взрывы. Очередная "бавовна" произошла на складе БК россиян.

Об этом в социальных сетях сообщают жители Новой Каховки.

"Каховка, слышно сейчас детонацию и просматривается дымище со стороны Чернянки за объездной. Детонация частая и жёсткая", - пишут очевидцы.

Местные жители слышат не только взрывы. Некоторые могли наблюдать "фейерверки" - припасы рашистов взрывались и детонировали.

Примечательно, что жители временно оккупированного города радуются очередной неудаче россиян. Люди искренне восторгаются "бавовной" и ждут возвращения Вооруженных Сил Украины.

Конечно, некоторые жители переживают, что из-за взрывов у них могут "вылететь" окна и двери, но в комментариях они отмечают, что готовы стерпеть такие неудобства ради скорейшей победы над оккупантами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что освобождение Новой Каховки, по мнению эксперта, сильно ударит по "спецоперации" РФ. Без Херсонщины исчезнет сухопутный коридор между оккупированными Донбассом и Крымом.

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