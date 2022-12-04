В оккупированной Новониколаевке Запорожской области российские захватчики отбирают у местного населения ценные вещи.

В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики вывозят с магазинов товар и оборудование.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Продолжается мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, в оккупированной Новониколаевке Запорожской области захватчики численностью до 100 человек 2 декабря организовали проверку документов местных жителей, во время которой изъяли личные ценные вещи жителей и бытовую технику.

Ситуация на Херсонщине

13 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество российских военных. Отмечалось, что в городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

По словам президента Зеленского, сейчас на Херсонщине продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.

Также на деоккупированных территориях области начинается и восстановление работы органов власти, полиции и некоторых частных компаний.

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