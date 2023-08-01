Минобороны России запуталось версиями "террористической атаки" морских дронов на суда. На протяжении нескольких часов оккупанты выдвинули две версии.
Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", в министерстве страны-оккупанта обвинили Украину в "попытке террористической атаки с применением трех полузануриваемых безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда", которые якобы направлялись к проливу Босфор.
"Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были вовремя обнаружены и уничтожены", - уверяют в Минобороны.
Вместе с тем, несколькими часами ранее российское Министерство обороны заявило о атаку украинских морских дронов на патрульные корабли армии-агрессора в юго-западной части Черного моря. Речь шла о кораблях "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.
Морские дроны против России
Украина начала интенсивнее применять морские дроны против вражеских объектов в море. Именно они 17 июля атаковали Крымский мост. Россияне в панике из-за трудностей борьбы с этим вооружением.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что взрыв на мосту вызвали морские дроны, которые начала изготавливать Украина. Кроме того, морские дроны уже неоднократно атаковали российские военные корабли в открытом море и на базах в Крыму.
Из-за этого россияне вынуждены прибегать к контрмерам. К примеру, Крымский мост начали обтягивать боновыми заграждениями, чтобы защитить его от повторной атаки с моря. А еще раньше оккупанты начали красить свои корабли в специальный камуфляж, чтобы операторам морских дронов было сложнее опознать их и определить расстояние до цели.