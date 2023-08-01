На этот раз захватчики заявили, что дроны пытались атаковали гражданские суда.

Минобороны России запуталось версиями "террористической атаки" морских дронов на суда. На протяжении нескольких часов оккупанты выдвинули две версии.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", в министерстве страны-оккупанта обвинили Украину в "попытке террористической атаки с применением трех полузануриваемых безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда", которые якобы направлялись к проливу Босфор.

"Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были вовремя обнаружены и уничтожены", - уверяют в Минобороны.

Видео дня

Вместе с тем, несколькими часами ранее российское Министерство обороны заявило о атаку украинских морских дронов на патрульные корабли армии-агрессора в юго-западной части Черного моря. Речь шла о кораблях "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

Морские дроны против России

Украина начала интенсивнее применять морские дроны против вражеских объектов в море. Именно они 17 июля атаковали Крымский мост. Россияне в панике из-за трудностей борьбы с этим вооружением.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что взрыв на мосту вызвали морские дроны, которые начала изготавливать Украина. Кроме того, морские дроны уже неоднократно атаковали российские военные корабли в открытом море и на базах в Крыму.

Из-за этого россияне вынуждены прибегать к контрмерам. К примеру, Крымский мост начали обтягивать боновыми заграждениями, чтобы защитить его от повторной атаки с моря. А еще раньше оккупанты начали красить свои корабли в специальный камуфляж, чтобы операторам морских дронов было сложнее опознать их и определить расстояние до цели.

Вас также могут заинтересовать новости: