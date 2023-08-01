Осуществить это непросто из-за соответствующей противодиверсионной обороны противника.

Украинские морские дроны по своей мощности способны уничтожить, или значительно повредить любой корабль Российского флота, находящийся в Черном море. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

В частности, он прокомментировал сообщение Министерства обороны РФ о том, что в ночь на 1 августа украинские безэкипажные катера атаковали патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые находятся в юго-западной части Черного моря. Эксперт отметил, что по данным пртивника, все три дрона уничтожены, однако пока доподлинно неизвестно, чем именно эта атака завершилась.

"Но если такой дрон, несущий 300 кг взрывчатки на борту, попадет в корабль типа "Василий Быков" (патрульный корабль – УНИАН), он будет уничтожен. Даже если он попадет во фрегат типа "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" (после потопления в апреле 2022 года крейсера "Москва" стал флагманом Черноморского флота РФ – УНИАН), он тоже будет уничтожен или очень сильно поврежден", – подчеркнул специалист.

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В то же время он добавил, что противник отработал противодиверсионную оборону как во время стоянки на якоре, так и во время передвижения. Также враг нарастил определенные возможности противодействовать таким дронам.

"Они много внимания уделяют наблюдению... Мы пока точно не знаем, чем завершилась атака сегодня ночью, по источникам противника, он что-то уничтожил", – отметил Рыженко.

Атака на российские корабли в Черном море

1 августа Министерство обороны РФ заявило, что патрульные корабли агрессора атакованы украинскими дронами. Произошло это якобы в юго-западной части Черного моря.

Оборонное ведомство страны-агрессора сообщило, что тремя морскими безэкипажными катерами были атакованы "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые "выполняют задачи по контролю судоходства" в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Противник уверяет, что все три дрона были уничтожены.

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