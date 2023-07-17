Лучше действовать, а не демонстрировать фото собственного оружия, заявил вице-премьер-министр Федоров.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что 17 июля утром морские дроны поразили Крымский мост.

В Telegram он отметил, что пока россияне щеголяют для своего телевидения производством ударных БПЛА "Ланцет", украинцы морскими дронами бьют по Крымскому мосту.

"Вчера сеть разорвало видео по производству российских дронов "Ланцет". А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны. И так будет по каждому виду дронов. Лучше действовать, не "палить" фото собственных производств и обеспечивать Силы обороны. Производство уже выросло, по некоторым категориям, более чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом. Дронов нужно еще больше. И будет", - написал Федоров.

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Взрывы на Крымском мосту - что нужно знать

Утром 17 июля на Крымском мосту снова раздались взрывы. В результате инцидента был разрушен один из пролетов транспортного объекта, есть фотографии атакованного моста. Страна-агрессор сообщает о нескольких погибших - жителях Белгородской области РФ.

Российские туристы не могут сбежать с полуострова через Керченский пролив - паромы не работают временно по решению оккупантов. Итак, рашистам предлагают ехать обратно через оккупированный юг Украины, который является зоной боевых действий.

СМИ писали о причастности СБУ к подрыву Крымского моста.

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