Шесть из них – дроны-камикадзе типа Shahed-136/131.

Вечером во вторник, 18 апреля 2023 года, россияне атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области дронами. В воздушном командовании "Восток" сообщили об уничтожении семи вражеских беспилотников.

"По состоянию на 22:00 подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами Воздушного командования "Восток" уничтожено семь вражеских БпЛА, из них шесть дронов-камикадзе типа Shahed-136", – говорится в сообщении на странице командования в Facebook.

В ВК "Восток" добавили, что в районе Запорожья было обезврежено шесть беспилотников. Еще один вражеский дрон был сбит на окраинах Днепра.

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В то же время командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что уничтожено было шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131 и БпЛА ОТУ "Орлан-10".

Атаки дронами по Украине

Вечером 18 апреля об атаке дронов на Запорожскую область сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он добавил, что там сбили пять вражеских беспилотников.

В ночь на 18 апреля оккупанты ударили дронами-камикадзе и ракетами С-300 по Славянску Донецкой области. В результате атаки повреждены, в частности, жилые дома, а также медицинское учреждение.

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