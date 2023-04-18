Вадим Лях отметил, что в результате удара пострадали жилые дома.

Армия Российской Федерации в ночь на 18 апреля снова ударила по Славянску в Донецкой области. В результате новой атаки снова пострадали жилые дома.

"Вторник, 18 апреля. В Славянске снова недоброе утро. Ночные обстрелы города в течение двух часов. Ракеты С-300 и дроны-камикадзе "шахеды". Два попадания: на ул. Учительская и на бул. Пушкина", - сообщил мэр горда Вадим Лях на своей странице в Facebook.

В результате атаки россиян повреждены пять многоэтажек, семь частных домов, охранный объект, медучреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и авто. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Видео дня

Ракетный удар россиян по Славянчку 14 апреля - что известно

14 апреля россияне ударили по Славянску из комплексов С-300. Ракеты попали в жилые дома. Всего выпустили восемь ракет.

16 апреля спасатели завершили разбирать завалы. В результате удара погибли 15 граждан, в том числе двухлетний ребенок, которого достали из-под завалов, а еще 24 человека получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей за спасение людей из-под завалов в Славянске. Он отметил, что несмотря на смертельную угрозу обстрелов бойцы ГСЧС спасали день и ночь жизни украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: