Военное преступление РФ подвергает угрозе тысячи мирных украинцев, отметил генсек Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал террористический акт России на Каховской ГЭС.

Как отметил Столтенберг в Twitter, военное преступление оккупантов подвергает риску тысячи мирных жителей и уничтожает экологию местности.

"Разрушение Каховской плотины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный вред окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", - написал Столтенберг.

Россия взорвала Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них-временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

Характер повреждений свидетельствует, что дамбу взорвали изнутри. Ни о каких ракетных ударах не может идти речь. По состоянию на 11:00 последствия подрыва Каховской ГЭС контролируются. Ни один из населенных пунктов не ушел под воду.

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