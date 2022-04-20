Предварительно удалось договориться об эвакуации из города женщин, детей и стариков.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об организации гуманитарного коридора из Мариуполя на сегодня.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня, 20 апреля... Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и стариков", - заявила Верещук.

Она сообщила, что сбор в Мариуполе с 14:00 на углу улиц Таганрогская и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орихив - Запорожье.

"Учитывая очень сложную ситуацию с безопасностью, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - подчеркнула Верещук.

Блокада Мариуполя и "Азовстали": что известно

Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по"Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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