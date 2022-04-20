Уроженец Одессы Сергей Кобылаш руководил массированными ударами крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.
В частности речь идет о бомбардировке Мариуполя.
"Впервые после окончания Второй мировой войны под руководством Кобылаша тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя", – говорится в сообщении.
По данным разведки, ранее российский командующий дальней авиации Кобылаш командовал российской авиацией в Сирии, нанося ракетно-бомбовые удары по территории этой страны, что привело к многочисленным жертвам среди местного населения. Это было квалифицировано международным сообществом как военное преступление.
Также он участвовал в агрессии Москвы против Грузии. Как командир 368-го штурмового авиационного полка Кобылаш руководил действиями подчиненных и лично как пилот штурмовика бомбардировал грузинские города. За участие в убийстве мирного населения был отмечен Путиным званием "Героя России".
Кроме того, он совершил десятки боевых вылетов и участвовал в неизбирательных бомбардировках территории Чечни, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб.
Бои за Мариуполь: что известно
Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.