Международный преступник Сергей Кобылаш родился в Одессе, но продолжает верно служить путинскому режиму и является ответственным за ковровые бомбометания над густонаселенными районами.

Уроженец Одессы Сергей Кобылаш руководил массированными ударами крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

В частности речь идет о бомбардировке Мариуполя.

"Впервые после окончания Второй мировой войны под руководством Кобылаша тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя", – говорится в сообщении.

По данным разведки, ранее российский командующий дальней авиации Кобылаш командовал российской авиацией в Сирии, нанося ракетно-бомбовые удары по территории этой страны, что привело к многочисленным жертвам среди местного населения. Это было квалифицировано международным сообществом как военное преступление.

Также он участвовал в агрессии Москвы против Грузии. Как командир 368-го штурмового авиационного полка Кобылаш руководил действиями подчиненных и лично как пилот штурмовика бомбардировал грузинские города. За участие в убийстве мирного населения был отмечен Путиным званием "Героя России".

Кроме того, он совершил десятки боевых вылетов и участвовал в неизбирательных бомбардировках территории Чечни, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб.

Бои за Мариуполь: что известно

Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

Вас также могут заинтересовать новости: