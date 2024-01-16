Ситуация на этом направлении Луганской области не простая.

Ситуация на направлении Кременная Луганской области не простая, враг атакует большим количеством личного состава и техники. Сейчас там наблюдается значительное скопление войск РФ.

Об этом сказал начальник службы связей с общественностью 63 ОМБР Ростислав Ящишин в эфире телемарафона.

"Есть сейчас большое скопление войск противника на нашей территории. Они пытаются продвигаться вперед и с помощью пехоты и техники, но им это не удается", – отметил он.

По его словам, когда противник применяет большое количество техники, то это сразу попадает в прицел наших дронов, артиллерии и минометов. "Вчера и позавчера враг пытался атаковать с помощью большого количества пехоты и техники и понес серьезные потери - было сожжено большое количество техники и уничтожено немало личного состава", - рассказал Ящишин.

Он отметил, что российские оккупанты на мясные штурмы не посылают кадровых профессиональных военных. По его словам, для таких атак привлекают тех россиян, которые сидели за решеткой и им пообещали уменьшить сроки заключения, которые погрязли в кредитах и армия для них единственная надежда, чтобы их погасить, а также тех, кто нет возможности найти другой работы. Это преимущественно молодые люди, а также дальневосточные народности.

Ящишин отметил, что враг в направлении Кременной применяет две тактики наступления: пехота с техникой или пехота без техники, то есть мясные штурмы.

Что известно о боях на рубеже Купянска

Вооруженные силы Украины и российские оккупанты продолжили позиционные бои на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.

Института по изучению войны (ISW) отмечает, что подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Хотя российские пропагандисты утверждали, что оккупанты захватили несколько позиций возле Синьковки и добились значительных успехов к северо-западу и западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества, Торского, Терного и Ямполовки. ISW не видел визуального подтверждения этих утверждений.

Вас также могут заинтересовать новости: