В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Больше всего вражеских атак за минувшие сутки Силам обороны пришлось отбить на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В сообщении сказано, что в течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Отмечается, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 16 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 15 раз пытались прорвать оборону наших войск.

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На Купянском направлении Силы обороны отбили 6 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

В Генштабе отмечают, что на Бахмутском направлении оккупанты совершили четыре атаки возле Андреевки и Клещиевки Донецкой области. На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 5 атак в районе Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

В Генштабе отмечают, что враг также не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра – в течение суток совершил 8 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, военный эксперт BILD Юлиан Репке отмечает, что ВС РФ частично перешли в оборону под Купянском. Так, по данным эксперта, с конца декабря российские войска прекратили масштабные атаки бронетехники на село Синьковка Харьковской области, которое они пытались взять с целью дальнейшего наступления на Купянск. Уже около двух недель в атаку там идут только отдельные пехотные части без поддержки бронетехники.

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