Стало известно, кто возглавил "представительство" от оккупационных властей Херсонщины.

Оккупационные администрации России в Запорожской и Херсонской областях открыли "представительства" в Москве, одно из них возглавил сбежавший из Украины Владимир Боделан - сын бывшего мэра Одессы.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований. Отмечается, что РФ продолжает привлекать оккупированные части Запорожской и Херсонской областей к своей административной системе управления. В российском госреестре "представительства" оккупированных регионов указаны как "органы государственной власти субъектов РФ", их задача - взаимодействие "высших органов исполнительной власти РФ и администрации области".

Временным руководителем "представительства Запорожской области в Москве" назначен россиянин Сергей Гуляев, который украинцам почти неизвестен, а вот московский офис оккупированной части Херсонщины в российской столице возглавил Владимир Боделан - сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана (1998-2002).

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"Владимир Боделан некоторое время возглавлял Главное управление ГСЧС в Одесской области и именно при его руководстве произошли трагические события в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 42 человека. Большая "заслуга" в этих смертях, вероятно, принадлежит и Боделану, ведь первые машины со спасателями прибыли в Дом профсоюзов, который пылал, только через 30-40 минут после начала пожара", - говорится в публикации.

Отмечается, что украинские правоохранители объявили Боделана-младшего в розыск в 2016 году, но тот уже успел исчезнуть - сбежал в оккупированный Крым. При этом авторы акцентируют, что у россиян, которые в гибели людей в Доме профсоюзов обвиняют украинскую власть, соответствующих вопросов к Боделану почему-то не возникает.

По данным расследователей, после оккупации Херсонской области Боделан-младший стал заместителем гауляйтера Владимира Сальдо, хотя на публике не появлялся, а на официальном сайте херсонской оккупационной администрации о нем не было никакой информации.

Официально херсонское "представительство" при правительстве РФ открылось 2 февраля 2024 года, хотя в государственный реестр его внесли еще в октябре 2023 года. По словам Сальдо, миссия Боделана будет заключаться в "представлении интересов Херсонской области в столице, реализации программ и проектов" и тому подобное.

По данным авторов, такие представительства в Москве есть у каждого субъекта РФ, а также оккупированных АР Крым и Севастополя, частей Луганской и Донецкой областей.

При этом "представительство" оккупационного правительства Крыма было сформировано при президенте РФ и до полномасштабной войны против Украины выполняло очень специфические задачи. Руководителем этого образования с 2014 года является "вице-премьер" Крыма Георгий Мурадов - кадровый дипломат, и экс-заместитель руководителя "Россотрудничества". Он создал "Ассоциацию друзей Крыма", главной задачей которой была легализация аннексии полуострова и снятие с России западных санкций за агрессию против Украины.

"Представительство же в Москве было своеобразным туроператором пропагандистских мероприятий в Крыму, к участию в которых привлекали иностранцев - политиков и чиновников (как правило, отставных), ученых и бизнесменов, пророссийских деятелей различных сфер, которые были агентами Кремля в своих странах", - сказано в сообщении.

В то же время этим опытом деятельности гауляйтеры оккупированного юга воспользоваться не смогут: инструменты "мягкой силы" не работают во время войны.

"Итак, главными заботами представительств "субъектов" со столицами в Геническе и Мелитополе будут встречи-проводы чиновников, которые будут ездить в Москву, и лоббирование интересов местных барыг в коридорах российской власти. Однако задачи спецслужб РФ, бесспорно, будут в приоритете", - утверждают расследователи.

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года - что надо помнить

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались в центре Одессы провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади до парка им. Тараса Шевченко, но им помешали представители антимайдана, колонна которых перегородила путь участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием представителей обеих сторон, в частности, на Греческой площади, где были застрелены 6 человек, в том числе проукраинские активисты. После этого сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле (район железнодорожного вокзала), на котором располагался палаточный городок антимайдана. Во время противостояния палатки вспыхнули, начался пожар в Доме профсоюзов - из-за огня, дыма, падения из окон горящего здания - погибли еще 42 человека. Пострадали в тот день более 200 человек, среди которых много правоохранителей.

В ходе расследований, которые в параллельном режиме проводили правоохранители и общественные деятели ("Группа 2 мая"), было установлено, что после того, как в Доме профсоюзов начался пожар, спасатели долго не выезжали на место происшествия. При этом пожарная часть находится в нескольких минутах езды от Куликова поля. Приказ о невыезде поступил от руководства регионального главка ГСЧС, который тогда возглавлял Владимир Боделан.

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