На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ успешно сдерживают атаки оккупантов, все атаки врага обернулись для него значительными потерями в живой силе и технике.

Силы обороны Украины на фронте имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении и закрепляются на Мелитопольском направлении. Как сообщил Генштаб ВСУ в своем утреннем сводке, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

"В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Орехово-Васильевки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области", - говорится в сводке.

Кроме того, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживают врага и проводят штурмовые действия, отвоевывая свою территорию.

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"Так, наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Равнополя Донецкой области, где в течение суток противник совершил около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике", - сообщили в Генштабе.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В то же время в Генштабе отметили, что на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, а также проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по восьми артиллерийским средствам противника.

В то же время враг нанес 5 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Ситуация на фронте

Как отметили аналитики ISW, ВСУ продолжают продвигаться на юге возле Работиного и возле Бахмута. В частности, украинские войска продолжают наступление в районе Роботино и им удалось освободить в этом направлении 1,5 квадратных километра территории. Также украинские силы преуспели возле Клещиевки в Донецкой области.

По информации аналитиков, российские оккупанты жалуются на проблемы с оружием, связью и эвакуацией, которые якобы мешают их действиям на фронте.

В частности, оккупанты жалуются, что дальность и точность российской контрбатарейной борьбы уступают украинским возможностям. Также они рассказывают о том, что их командование не эвакуирует раненых и убитых с поля боя, и это все чаще побуждает российских военных к дезертирству.

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